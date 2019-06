Warum Wien das Blut ausgeht

Alle 90 Sekunden werden in Österreich für eine Transfusion Blutkonserven benötigt, jedes Jahr sind das rund 350.000 Beutel. Der Großteil davon kommt in Wiener Spitälern zum Einsatz, in denen mit Abstand die meisten Operationen durchgeführt werden. Gleichzeitig herrscht in Wien bundesweit der größte Blutkonserven-Engpass, der sich seit Jahren verschärft – und mittlerweile gefährliche Ausmaße angenommen hat.

