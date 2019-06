Wien: Vassilakou übergibt offiziell an Hebein

Am Mittwoch hat die grüne Verkehrs- und Planungsstadträtin Maria Vassilakou ihre Abschiedsrede im Wiener Gemeinderat gehalten. Sie übergibt ihr Amt als Wiener Vize-Bürgermeisterin an die Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein. Ihre letzten Worte vom Rednerpult des Gemeinderatssitzungssaals richtete sie an die Abgeordneten: "Ich gehe nun mit einem letzten Wunsch: Passen Sie gut auf sich auf und passen Sie auf Wien auf.“

Beim Koalitionspartner würdigte sie die "Art und Weise der Zusammenarbeit", bei der Opposition, dass "Sie einfallsreich geblieben sind, dass uns nie fad geworden ist". Ein gesonderter Dank ging an Ex-Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ), der ihr Fettnäpfchen regelmäßig aus dem Weg geräumt habe: "Das ist auch ein Beweis von Freundschaft."

Ihren grünen Kollegen dankte sie für die Offenheit für Neues und den Mut und bat schließlich, dass ihre Nachfolgerin Birgit Hebein dieselbe Loyalität erfahren solle, wie sie sie erfahren habe. Und Hebein selbst wünschte sie: "Birgit, dir sage ich an dieser Stelle: Glück auf, mach's gut, bitte mach's besser."

Vassilakou ist für die Grünen seit 1996 im Gemeinderat vertreten gewesen. Seit 2010 - dem Beginn von Rot-Grün in Wien - bekleidete sie das Amt der Vizebürgermeisterin sowie der Stadträtin für Verkehr, Stadtentwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung.

Langes Prozedere bis zur Wahl Hebeins

Mit der Abschiedsrede Vassilakous wurde auch das durchaus lange Prozedere zur Wahl ihrer Nachfolgerin Hebeins zum Regierungsmitglied in Gang gesetzt. Der weitere Ablauf an diesem Nachmittag: Nach Vassilakous Worten folgt eine Rednerrunde, bei der sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und andere Parteienvertreter zu Wort melden. Auch Hebein will sich den Abgeordneten noch präsentieren. Im Anschluss gibt es eine weitere Debatte. Dann wird Hebeins Wahl zur neuen Stadträtin durchgeführt, der wiederum eine Sitzung des Stadtsenats - in dem die amtsführenden und die nicht-amtsführenden Stadträte vertreten sind - folgt. In Folge steht der nächste Urnengang auf dem Programm. Dabei wird Hebein zur Vizebürgermeisterin gekürt.

Zwischenzeitlich wird auch der Hebeins Nachfolger Niki Kunrath in der grünen Fraktion angelobt. Schließlich wird Hebein noch formal mit der Führung der Bereiche Verkehr, Stadtentwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung betraut. Auch dies geschieht mittels Wahl.

