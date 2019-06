Aktivisten fordern erneut Klimanotstand für Wien

Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ haben die Stadt Wien am Donnerstag erneut aufgefordert, den Klimanotstand auszurufen. Ihre Forderung haben die Aktivisten mit mehreren Aktionen in der Wiener Innenstadt unterstrichen, wie sie in einer Aussendung berichten. Der Aufruf kommt am selben Tag, an dem Innsbruck als erste Landeshauptstadt verkündet hat, den Klimanotstand ausrufen zu wollen. Am Montag war Traiskirchen die erste Stadt in Österreich gewesen, die dies beschloss.

Mit Projektionen auf der Fassade des Leopoldmuseums im Museumsquartier und vor dem Volkstheater und mit Fahnen beim Burgtheater machten die Aktivisten nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Tagen auf die Klimakrise aufmerksam. „Stay below 1,5 C ! Declare a Climate Emergency in Vienna and Austria now!“ lautete etwa die Botschaft einer Projektion vor dem Volkstheater, die auf von „Fridays for Future“ veröffentlichtem Bildmaterial zu sehen ist.

– Fridays for Future

Die bisherigen Maßnahmen der Stadt würden nicht ausreichen, „um einen angemessenen Beitrag für das Einhalten des Pariser 1,5 Grad Ziels zu leisten“, hieß es in einem Statement von Fridays for Future. Es brauche ein „starkes Signal und mehr Information an die Bevölkerung, dass wir uns mitten in einer Klimakrise befinden“. Eine fundamentale Kehrtwende in der Klimapolitik sei nötig.

– Fridays for Future

Den Nationalrat fordern die Aktivisten auf, den Klimanotstand auf nationaler Ebene zu erklären. „Jede politische Ebene steht in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten“, heißt es in dem Statement.

Fridays for Future hatte bereits im Mai von der Stadt Wien den Klimanotstand gefordert und eine entsprechende Resolution im Wiener Gemeinderat übergeben. Von der Stadt Wien hieß es bisher, man erkenne zwar die Klimakrise an, einen Notstand werde man aber nicht ausrufen.

(twi)