Terrorprozess in Wien

Wien.Magomed A. (29) ist laut Anklage von August 2013 bis November 2015 mehrfach nach Syrien gereist. Dabei hat er als Mitglied der radikalislamistischen Tschetschenen-Gruppierung Emirat Kaukasus gegen das Assad-Regime gekämpft. Die Staatsanwaltschaft sieht die Schussabgaben als mehrfachen versuchten Mord im Rahmen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung.

Bei seiner ersten Reise war der Mann von Kasachstan über Moskau nach Istanbul geflogen und hatte sich von Schleppern nach Syrien bringen lassen. Am Donnerstag bekannte er sich vor den Geschworenen lediglich schuldig, Mitglied des Emirats Kaukasus gewesen zu sein. Doch er lehne die Ideologie der mittlerweile weitgehend zerschlagenen Terrormiliz Islamischer Staat ab, sagte sein Verteidiger Wolfgang Blaschitz. A. selbst erklärte, er habe der Zivilbevölkerung „nur helfen wollen“.

Achtmal soll er an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Seine Einsätze spielte A. nun herunter: „Das waren keine Kampfeinsätze, sondern nur Einsätze zur Verteidigung des Territoriums.“ Hinsichtlich eines Einsatzes im Jänner 2015 zitierte Richter Andreas Böhm ein Polizeiprotokoll: „Ich habe die ganze Nacht in Richtung des Feindes geschossen.“ Darauf A.: „Ich habe nicht gesagt ,Richtung Feind‘, sondern dass ich die ganze Nacht geschossen habe.“ Ob er denn nicht damit gerechnet habe, dass Menschen sterben könnten, wird weiter gefragt. A.: „Nein, weil ich nicht zielgerichtet auf jemanden geschossen habe. Einfach so herumschießen ist wie in die Luft schießen.“

Die Behörden getäuscht

Der Prozess findet in Österreich statt, weil A. seit 2015 in Wien Donaustadt unter falscher Identität und mit falschen Papieren lebte. Er machte den Behörden weis, Russe zu sein und aufgrund seines muslimischen Glaubens in Russland verfolgt zu werden. A. war arbeitslos und kassierte monatlich Sozialhilfe.

Im März 2017 informierte Kasachstan den österreichischen Verfassungsschutz über den Aufenthalt des Jihadisten. Die Auslieferung des Mannes wurde begehrt. Wien erklärte diese für unzulässig, da in Kasachstan kein faires Verfahren zu erwarten sei.

Vor seiner Festnahme hatte A. in sozialen Medien seine im Gefecht erlittenen Verletzungen zur Schau gestellt. Zudem verschickte er Fotos von islamistischen Kämpfern. Das (nicht rechtskräftige) Urteil wegen mehrfachen versuchten Mordes: zwölf Jahre Haft. (m. s./APA)

