Wiens Klima-Initiative

Wien. „Der Klimawandel macht sich immer deutlicher bemerkbar und wirkt sich auf das Leben der Menschen direkt aus. So konnten Hitzewellen in Wien bis Mitte des 20. Jahrhunderts nur einmal im Jahrzehnt gemessen werden, während dies mittlerweile bereits 30 Tage im Jahr geschieht.“ Mit dieser Begründung wurde am Mittwoch im Wiener Gemeinderat ein umfassendes Klimaschutzpaket beschlossen.

Es besteht aus der Einrichtung eines sogenannten Klimarates, der Erstellung eines Klimabudgets sowie dem Beschluss der Smart-City-Strategie. Der Klimarat soll unter breiter Einbeziehung von Experten aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung, NGOs und Interessenvertretungen zusätzliche Impulse „für eine noch wirkungsvollere Klimapolitik für Wien“ entwickeln und als Beratungsgremium für den Wiener Bürgermeister und die Vizebürgermeisterin fungieren, wurde betont.

Beim Klimabudget werden die zuständigen Stellen des Magistrats beauftragt, das Budget der Stadt Wien in Hinsicht auf Klimaschutzverträglichkeit zu analysieren bzw. zu evaluieren. Konkret sollen die Ausgaben der Stadt Wien hinsichtlich ihres klimapolitischen Effekts (Einsparung an CO 2 -Emissionen), der Stabilisierung der innerstädtischen Temperaturen, der Verringerung der Luftschadstoff-, Feinstaub- und Lärmemissionen, der Aspekte der Bodenversiegelung und des Bodenmanagements, einer nachhaltigen Produktion bzw. Lebensweise überprüft werden.

Senkung der Treibhausgase

Dritter Eckpfeiler der neuen Wiener Klimastrategie ist die Smart-City-Strategie, die die Senkung aller Treibhausgasemissionen pro Kopf um 85 Prozent, die Senkung der Emissionen im Verkehrssektor auf null bis 2050 sowie die Verdoppelung der erneuerbaren Energie bis 2030 vorsieht. „Neben der Smart-City-Strategie und dem Klimarat wird das beschlossene Klimabudget dafür sorgen, dass Wien heraus aus dem fossilen Zeitalter in eine Zukunft der Erneuerbaren findet“, erklärte der Energiesprecher der Grünen Wien, Peter Kraus. Gleichzeitig wurde erklärt, dass Wien mit dem Budget von acht Millionen Euro für die Pflanzung Hunderter Bäumen einen deutlichen Schritt gemacht habe, um eine kühlere Stadt zu erreichen. „In Wien hat Klimaschutz seit Jahren oberste Priorität“, so SPÖ-Klubchef Josef Taucher. (red.)

