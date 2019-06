29 Grad – 29 Mal Sommerferien in Wien

Wien. Mit Beginn der großen Ferien am Freitag ist Wien nun unübersehbar im Sommermodus. 29 Grad werden für heute, Samstag, erwartet – 29 Phänomene, an denen man erkennt, dass in Wien die Ferien angefangen haben.



1 Mit dem Ferienstart beginnt die Flucht aus der Stadt.



Das, was sich an diesem Wochenende an jeder Stadtausfahrt mühelos beobachten lässt, setzt sich in der ganzen Stadt fort: Es wird leerer, auf Straßen, in den Geschäften, beim Friseur, in Arztpraxen und an allen anderen Nicht-Sommer-Freizeit-Orten kommt man nun angenehm ungestört voran (oder dran).



2 Im Juli und August fällt der Wasserverbrauch.



Mit Ferienbeginn geht der Wasserverbrauch signifikant nach unten, wie man bei der MA 31 (Wiener Wasser) bestätigt. An sich steigt mit der Hitze zwar der Verbrauch – es wird mehr geduscht, bewässert und getrunken: Weil im Juli und August wenige Menschen in der Stadt sind, fällt das aber nicht ins Gewicht.

