Studie: Wo Wiens öffentlicher Verkehr schwächelt

Wien. Der öffentliche Verkehr in Wien gilt an sich als vorbildhaft. Doch gerade mit dem Wachsen der Stadt tauchen immer wieder Probleme auf – weil die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Vor allem in den Außenbezirken, besonders in den Stadterweiterungsgebieten, werden die Probleme deutlich sichtbar. Die Arbeiterkammer hat nun in einer Studie die Schwierigkeiten gesammelt und Lösungen vorgeschlagen.

1. Sind die Außenbezirke tatsächlich schlechter versorgt?

Indizien dafür gibt es einige. Der Modal Split gibt an, welchen Anteil Verkehrsmittel bei den Wegen der Bevölkerung haben. Hier zeigt sich, dass in den Innenbezirken der öffentliche Verkehr stark vertreten ist, während Autos weniger Bedeutung haben (s. Grafik). In den Außenbezirken ist der Anteil der Kfz (Daten von 2014) teils massiv höher – besonders stark in Liesing mit 57 Prozent, aber auch in Donaustadt mit 38 und Floridsdorf mit 37 Prozent. Dass Menschen aufs Auto setzen, ist ein Indiz dafür, dass der öffentliche Verkehr für diese Gebiete nicht attraktiv ist. Dementsprechend ist der Anteil der Jahreskartenbesitzer in den Außenbezirken geringer. Auf Wien gerechnet kommen (Zahlen von 2014) auf 1000 Einwohner 323 Jahreskarten – die Außenbezirke liegen unter diesem Schnitt, so sind es in Liesing etwa nur 254, Spitzenreiter ist Neubau mit 414 auf 1000 Bewohner. Auch ist die Versorgungsdichte in den Außenbezirken anders – in den Innenbezirken gibt es 17 Haltestellen pro km2, in den Außenbezirken sind es sieben. Natürlich sind die Innenbezirke auch kleiner und dichter besiedelt. Allerdings, betont die AK, gibt es gerade in den Außenbezirken das größte Bevölkerungswachstum – damit wird die Dichte steigen, und der öffentliche Verkehr müsse mithalten. Ein Modell, das die Verfasstheit des öffentlichen Verkehrs an der Haltestellendichte, der Größe des Einzugsgebiets, der Qualität (U-Bahn und S-Bahn als höchstrangige Verkehrsmittel) und den Intervallen misst, ergibt in den Außenbezirken auch Verbesserungspotenzial (siehe Grafik).

–

2. Was sollte laut den Studienautoren verbessert werden?

Kritisiert wird unter anderem, dass in den Außenbezirken vor allem Busse unterwegs sind – und deren Linienführung sei oft stark verschlungen, was Umwege und lange Fahrzeiten bedeute. Vor allem für den Alltagsverkehr, etwa von Pendlern, habe der öffentliche Verkehr daher keine Bedeutung. Die AK rät dazu, neue Straßenbahnlinien einzurichten, für großräumige Verbindungen auch das S-Bahn-Netz auszubauen. Dabei sollten auch großflächige Gewerbegebiete, die häufig in der Peripherie liegen, besser öffentlich angebunden werden. Insgesamt schlagen die Studienautoren den Ausbau mehrerer S-Bahn-Strecken vor – etwa im Norden vorbei am Gewerbepark Stadlau, aber auch entlang der Donau und im Süden nach Oberlaa. Zusätzlich vorgeschlagen wird ein Ausbaupaket für die Straßenbahn im Umfang von 37 Kilometern. Vor allem sollten, so die Empfehlung, Verbindungen zwischen den Außenbezirken ausgebaut werden – im Gegensatz zum klassischen Nahverkehrsangebot, das danach ausgerichtet sei, Wege von außen in die Innenstadt zu ermöglichen. Das sei nötig, weil in den Außenbezirken immer mehr quer gependelt werde.

3. Wie realistisch ist es, dass die Empfehlungen umgesetzt werden?

Interessant ist ja, dass die rote AK der rot-grün geführten Stadt Wien Defizite vorhält. Auch, wenn man bei der Präsentation betont, dass man in Wien ohnehin auf hohem Niveau jammere und das System grundsätzlich sehr gut funktioniere. Rund eine Milliarde Euro, so die Schätzung, würde das Straßenbahnpaket kosten – auf zehn Jahre verteilt wären das gerade einmal 100 Millionen pro Jahr, rechnet man vor. Und das sei bei einem jährlichen Gesamtbudget von 14 Milliarden Euro wohl drin. Der Ausbau der S-Bahn, wie von der AK empfohlen, käme auf rund 800 Millionen Euro – und bei der S-Bahn würde der Bund 80 Prozent bezahlen, die Stadt nur 20. Ob die Stadt bzw. der Bund diese Empfehlungen annehmen und dafür Geld aufstellen, ist fraglich. Das weiß auch Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik in der AK, bei der Präsentation: „Wir tun uns natürlich leicht zu sagen, das hätten wir gern für unsere Mitglieder.“

