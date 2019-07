Ottakring: Mehr Platz, mehr Bäume, mehr Licht

Wien. Hellerer Straßenbelag, neu gepflanzte Bäume, mehr Sitzmöbel, mehr Platz für Fußgänger, Förderung der E-Mobilität und mehr Licht: Die Neulerchenfelder Straße wird umgestaltet, und das, was kommt, entspricht in etwa dem, was man vom Abschnitt der Neulerchenfelder Straße kennt, der voriges Jahr umgebaut wurde (Kirchstetterngasse bis Deinhardsteingasse).

Heuer folgen also die Abschnitte Blumberggasse bis Deinhardsteingasse sowie Kirchstetterngasse bis Lerchenfelder Gürtel. Und zusätzlich wird diesen Sommer auch sozusagen das Entree der Straße, der Lerchenfelder Gürtel, zwischen Neulerchenfelder Straße und Thaliastraße erneuert.

„Die Neulerchenfelder Straße ist eine wichtige fußläufige Verbindung zwischen Gürtel und Johann-Nepomuk-Berger-Platz. Dabei spielt der Brunnenmarkt eine wesentliche Rolle. Im Vordergrund steht somit die Priorisierung des Fußverkehrs“, so Ottakrings Bezirksvorsteher, Franz Prokop (SPÖ), beim symbolischen Spatenstich.

Nach dem Umbau sollen breitere Gehsteige und attraktivere Flächen das Grätzel aufwerten. An dieser Aufwertung wird schon länger gearbeitet: Der Johann-Nepomuk-Berger-Platz vor der Ottakringer Brauerei wurde voriges Jahr neu gestaltet wiedereröffnet. Auch die Umgestaltung der Ottakringer Straße ist erst wenige Jahre her.

Ähnlich diesen Orten werden in der Neulerchenfelder Straße die Gehsteige verbreitert, die Straße wird (mit zusätzlicher LED-Beleuchtung) besser ausgeleuchtet, für ein angenehmeres Klima werden Bäume gepflanzt. Die dreieckige Fläche zwischen Neulerchenfelderstraße, Friedmanngasse und Deinhardsteingasse soll zu einem richtigen Platz werden: mit Pflanzen, Holzdecks, Bäumen, Wasserdüsen usw. Der nahe Lerchenfelder Gürtel soll mit einem sieben Meter breiten Gehweg, Sitzgelegenheiten und mehr Bäumen attraktiviert werden. In die Planung sind laut Prokop auch Ergebnisse eines AnrainerInnenbeirates eingeflossen.

Kritik der Bezirks-ÖVP

Die ÖVP sieht das anders: Bei diesem Beirat habe es sich um keine Bürgerbeteiligung, sondern eine „reine SPÖ-Parteiveranstaltung“ gehandelt, so ÖVP-Ottakring-Chef Stefan Trittner. Die „positiven Elemente“ wie E-Tankstelle oder neue Bäume seien nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, kritisiert er. Durch die Gehsteigverbreiterung würden Parkplätze wegfallen, was für mehr Verkehr sorge, zusätzliche Sitzgelegenheiten würden zusätzliche Lärmbelästigung für Anrainer verursachen. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2019)