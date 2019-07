"Nur Kleinigkeiten": Die Missstände in der Klinik Floridsdorf

Den ersten Monat in Betrieb hat das frühere KH Nord hinter sich. Die ärztliche Direktorin Margot Löbl spricht von einem „ausgezeichneten Start", das Personal hingegen von „chaotischen Zuständen" und „Mängeln an allen Ecken". Eine Auswahl an Erfahrungsberichten aus dem „modernsten Krankenhaus Österreichs".