Wien. Alkoholverbot und Polizeicontainer gibt es bereits, wo benötigt. Und was passiert mit den restlichen Wiener Problemzonen?

Weiß, grün, gelb, rot: So werden nun Verkehrsknotenpunkte und deren „Grundausstattung“ (Infrastruktur, Sitzgelegenheiten, Gastronomie, Publikum etc.) bewertet. Beim Evaluieren konzentriert man sich auf die Frequenz auf dem jeweiligen Platz im Verhältnis zu seiner Größe, das Verhalten von Passanten und die Beschwerden. Die einzelnen Aspekte bekommen Punkte und werden dann in die Farben eingestuft. Daraus soll sich ergeben, wie dringend Polizei, Sozialarbeit und Umbauten dort gebraucht werden.

Sozialarbeiter für Wien Mitte

Vorgestellt wurde das Konzept von Ewald Lochner (Sucht- und Drogenkoordination) im Pressegespräch am Montag. Der Stephansplatz hat einen einzigen Punkt für Frequenz und fällt so unter „weiß“ (kaum Handlungsbedarf).

Das ist besser als „grün“ (geringer Bedarf), diesen Status hat Wien Mitte. Lochner will trotz „Stufe grün“ Sozialarbeiter hinschicken. Am Bahnhof Floridsdorf (Stufe „gelb“ = mittlerer Bedarf) seien es Bezirksbewohner, die durch Alkoholkonsum auffallen. Dort setze man deshalb laut Lochner darauf, Alkoholkranke auf medizinische Angebote hinzuweisen.

Etwa 40 Verkehrsknotenpunkte wurden laut Lochner bereits bewertet, manche davon mit der Stufe „rot” (hoher Handlungsbedarf). Welche genau die brisanten Plätze abseits der bekannten sind, verrät er aber nicht. Um „unnötige Aufregung“ zu vermeiden. Man werde aber, wenn nötig, „Maßnahmen“ setzen, versprach Lochner. Diese wurden aber nicht konkret genannt, weil sie je nach Bedarf und Situation „flexibel“ eingesetzt würden. (ozl)

