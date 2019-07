Zunehmende Gewalt in Spitälern: Stadt Wien startet Umfrage unter Mitarbeitern

Nach wiederholten Fällen von Gewalt und Übergriffen durch Patienten gegen das Wiener Krankenhauspersonal ("Die Presse“ berichtete) hat der Krankenanstaltenverbund (KAV) am Montag einen Fragebogen an alle Mitarbeiter ausgeschickt, in dem ihre „Erfahrungen mit Aggression und Gewalt am Arbeitsplatz“ dokumentiert werden sollen.



„Aggression und Gewalt zeigen sich in der Gesellschaft in vielen Lebensbereichen in unterschiedlicher Form. Auch in Gesundheitseinrichtungen werden Aggression und Gewalt zunehmend als Problem wahrgenommen“, heißt es in der von Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb unterzeichneten E-Mail. „Seit über 15 Jahren beschäftigen sich ExpertInnen des Wiener KAV mit diesem Phänomen und setzen an einigen Dienststellen erfolgreiche Interventionen zur Bewältigung und zum Schutz der MitarbeiterInnen um."



Daher beginne mit Montag ein „sechswöchiger Erhebungszeitraum zu diesen Phänomen. Es geht um Ihre Erfahrungen, Ihr Erleben, Ihre Meinung und es geht vor allem um Ihre Sicherheit."

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft