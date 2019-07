„Nicht über Umwelt drüberfahren“

Die Presse: Bei Ihrer Vorstellung als Standortanwalt hieß es, in Wien werde nun schneller gebaut. Was haben Sie vor?



Alexander Biach: Bei vielen Projekten sind die volkswirtschaftlichen Effekte auf die Arbeitsplätze, die Steuerleistung, auf die Wertschöpfung nicht ausreichend dargestellt. Wir wollen eine Entscheidungsgrundlage schaffen, der Bevölkerung den Nutzen kommunizieren und so vielleicht schnellere Entscheidungen herbeiführen.





Welcher Projekte wollen Sie sich in Wien da annehmen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2019)

