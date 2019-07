Messerattacke in Kaiser-Franz-Josef-Spital: Arzt notoperiert

Ein Patient hat am Mittwochvormittag im Sozialmedizinisches Zentrum Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital einen Kardiologen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt.

Der Arzt wurde notoperiert, sein Zustand ist stabil.

Der Angreifer wurde festgeommen.

Die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Näheres in Kürze.

Erst am Montag hatte der Krankenanstaltenverbund (KAV) eine Email an alle Mitarbeiter von Wiener Spitälern geschickt mit der Aufforderung, ihre Erfahrungen mit Gewalt und Aggressionen am Arbeitsplatz zu schildern.