Der Wiener Lungenfacharzt Gernot Rainer, dessen befristeter Vertrag im Otto-Wagner-Spital 2016 nicht verlängert wurde und der daraufhin auf Wiedereinstellung klagte, hat am Dienstag vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) einen letztinstanzlichen Sieg errungen. Sämtliche – für ihn negativ ausgefallene – Urteile der vorangegangen Instanzen wurden vom OGH abgeändert, demnach besteht sein Dienstverhältnis über den 30. April 2016 hinaus und ist bis heute aufrecht.



Der OGH kam nämlich zum Schluss, dass die Befristung seines Vertrags unrechtmäßig war, da er sich als Facharzt nicht mehr in Ausbildung befand, sondern lediglich eine Zusatzausbildung, ein sogenanntes Additivfach absolvierte. Der Erwerb dieser Zusatzqualifikation gilt nicht als zusätzliche Berufsberechtigung, die die Voraussetzung für einen Dienstvertrag im Krankenanstaltenverbund (KAV) ist, der öfter als einmal befristet verlängert werden darf. In einem solchen Dienstverhältnis hatte sich Rainer befunden.

