U3 und U6: Zwei Pannen in der U-Bahn zur Stoßzeit

Wiens U-Bahn-Netz hatte am Dienstagvormittag Probleme. Denn mitten in der Stoßzeit hatten sowohl U3 als auch U6 Schwierigkeiten – und mit ihnen zahlreiche Fahrgäste, die nicht weiterkamen. Der Reihe nach – es war 9.30 Uhr, als eine Garnitur der U3 in der Station Stephansplatz Probleme mit den Bremsen hatte. Als sie schließlich gelöst wurden, gingen die Türen nicht mehr zu.



Wenig überraschend konnte der Zug so nicht weiterfahren. Etwa 20 Minuten später richteten die Wiener Linien einen eingleisigen Pendelbetrieb zwischen Landstraße und Herrengasse ein. Da waren einige Passagiere schon auf den Oberflächenverkehr oder das Taxi ausgewichen. Und etwa um die Zeit, als der Pendelzug in der Herrengasse ankam, hatte eine Rüstwagenmannschaft der Wiener Linien den schadhaften Zug so weit, dass er in die Werkstatt nach Erdberg gebracht werden konnte.

Nichts geht mehr auf der U6

Kaum kam die U3 wieder in die Gänge, kam das nächste Problem auf der U6. Hier sollte die Störung länger dauern – von 10.15 Uhr bis 14.03 Uhr gab es zwischen Gumpendorfer Straße und Währinger Straße keinen Betrieb. Schuld war ein Stellwerk, das Probleme mit der Stromversorgung hatte. Auch hier fuhr ein Pendelzug zwischen Gumpendorfer Straße und Westbahnhof. Zusätzlich wurde ein Schienenersatzverkehr mit sechs Bussen organisiert. Um 14.03 gab es schließlich Entwarnung, die Stromversorgung war wieder hergestellt.



Gröbere Probleme auf zwei Linien, zudem dauert auch die Sommersperre der U4 zwischen Karlsplatz und Längenfeldgasse noch an – der Dienstag war eher nicht der beste Tag der Wiener Linien.

(eko)