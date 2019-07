Wien startet 5G-Ideenwettbewerb

Der neue Mobilfunkstandard 5G ist auf dem Weg. Die Auktionen der wichtigsten Frequenzen sind vorüber und die Netzwerkausrüster testen in einigen Städten bereits das superschnelle Netz der Zukunft. Doch wozu es in der Praxis tatsächlich genutzt werden soll, ist noch unklar. Dafür startet die Stadt Wien einen Ideenwettbewerb. Bis zu 400.000 Euro werden für konkrete Projektvorschläge von der Stadt zu Verfügung gestellt.

Autonomes Fahren, Automatisierung von Arbeitsprozessen, Operationen aus der Ferne und Downloads von riesigen Datenmengen in kürzester Zeit, das sind die wohl bekanntesten Beispiele, wenn es um die Vorzüge von 5G geht. Ein wenig dünn, um damit ein neues Industriezeitalter zu beginnen.

Die "5G Vienna Use Case Challenge" richtet sich an Start-ups sowie Technologie- und Industrieunternehmen. Unter allen Einreichungen, die bis 15. September möglich sind, werden die Sieger ermittelt und Mitte Oktober bekanntgegeben. Die Umsetzung soll in Zusammenarbeit mit den drei Netzausrüstern (A1, Drei, Magenta), noch im laufenden Jahr angegangen werden.

Im Fokus des Calls stehen die Themenfelder Mobilität und öffentlicher Verkehr (z.B. Parkraummanagement in Echtzeit), Öffentliche Plätze und Sicherheit (z.B. Echtzeit-Datenanalysen oder Kohlenmonoxid-Melder), Gesundheitswesen (z.B. Telemedizin) und Bildung (z.B. Breitband im Unterricht). Hanke betonte die Wichtigkeit des Ausbaus moderner Übertragungstechnologien und Mobilfunkstandards. "Gleichzeitig wollen wir aber bereits jetzt dafür sorgen, dass die 5G-Technologie konkrete Anwendung findet, damit die Menschen davon direkt profitieren", begründete der Stadtrat den Ideenwettbewerb.

(bagre/APA)