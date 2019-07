Kindergärten: Mehr Absolventen

Wien. Die Zahl der Abschlüsse an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Zwischen 2013 und 2017 gab es ein Plus von 16Prozent auf 2300 Absolventinnen, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfragebeantwortung der Neos durch das Bildungsministerium. Am Personalmangel in Kindergärten ändert das aber nichts, warnen Praktiker. Laut Österreichischem Berufsverband der Kindergarten- und HortpädagogInnen (ÖDKH) bringen die steigenden Absolventenzahlen der untersuchten fünf Jahre keine Entspannung der Personalsituation. „Nach wie vor gehen nur wenige in den Beruf bzw. bleiben auch dort“, sagt ÖDKH-Vorsitzende Raphaela Keller. Stattdessen werden vermehrt pädagogische Assistenten anstelle von Kindergartenpädagogen eingesetzt.

Offener Brief von Eltern

Gleichzeitig haben sich gestern, Freitag, jene Eltern von Kleinkindern eines Kiwi-Betriebskindergartens in Meidling, in dem Kinder in einen Waschraum gesperrt worden sein sollen („Die Presse“ berichtete), in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Sie rufen dazu auf, dass sich auch andere Eltern melden, deren Kindern Ähnliches zugestoßen ist. (APA/ks)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.07.2019)