Zeugen unter dem Mikroskop

Alles begann mit einem Spaziergang, im November 1958. Die zwei Freunde Walter P. und Friedrich B. aus Wien trafen sich – angeblich, um an der Donau entlang zu spazieren. Einer von ihnen kehrte nicht mehr zurück. Der 24-jährige Chemiker B. erzählte, als die Polizei am nächsten Tag an seiner Tür klopfte und ihn verhaftete, dass sein Freund durch eine Pistolenkugel gestorben war. Er sprach von einem unglücklichen Unfall, bei dem sich P. selbst ins Gesicht geschossen hätte. Nur die Leiche konnte preisgeben, was wirklich geschehen war.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft