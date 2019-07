Die Wiener und die Donau

„W. besitzt als einz. österr. Bundesland keine eigene L.“ Der lapidare Eintrag in Felix Czeikes historischem Lexikon der Stadt Wien findet sich unter dem Punkt Landeshymne. Tatsächlich hat Wien kein vom Landtag offiziell zur Hymne erklärtes Musikstück. Inoffiziell sieht das allerdings schon anders aus. „So schön und blau durch Tal und Au wogst ruhig du hin, dich grüßt unser Wien“, dichtete Franz von Gernerth 1889. Dazu erklingt im Dreivierteltakt die bereits 1867 komponierte heimliche musikalische Identitätsstiftung der Stadt: „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss (Sohn).



„Dein silbernes Band knüpft Land an Land, und fröhliche Herzen schlagen an deinem schönen Strand.“ Nun, die Liebe der Wiener zu ihrem wichtigsten Fluss mag in weinseligen Gesängen und alten Heimatfilmen herzlich und innig wirken. Doch in Wirklichkeit ist es eine Beziehung, zu der das Attribut ambivalent passt – sagen wir so, es ist kompliziert.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2019)

