Warum Wien die Ärzte ausgehen

1741 Ärzte mit Kassenvertrag gab es in Wien vor zehn Jahren. Mittlerweile sind es nur noch 1662. Obwohl die Bevölkerung in dieser Zeit um knapp 200.000 Menschen gewachsen und auch älter geworden ist.



Die Zahl der Mediziner ohne Kassenvertrag, also Wahlärzte, ist im selben Zeitraum von 2979 auf 3447 gestiegen. Eine Zunahme gab es sowohl bei Allgemeinmedizinern als auch bei Fachärzten. Während also der Privatsektor – auch wegen der wachsenden Gruppe an Patienten mit Zusatzversicherung – rasant wächst, können Kassenstellen oft über Monate und Jahre hinweg nicht nachbesetzt werden, weil es an Bewerbern fehlt. Betroffen sind allerdings nicht alle Fächer. Warum sind manche Bereiche beliebter als andere? Und was kann man tun, um Letztere wieder attraktiver zu machen?

