Attacken auf Frauen: Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem

Die Polizei hat am Montag ein Fahndungsfoto jenes Mannes veröffentlicht, der vor knapp einer Woche zwei Frauen in Wien-Favoriten attackiert haben soll. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Der als etwa 25 Jahre alt beschriebene Verdächtige, der laut Personenbeschreibung etwa 1,75 Meter groß ist und dunkle kurze Haare hat, soll am vergangenen Dienstag gegen 19.15 Uhr innerhalb nur weniger Sekunden auf die beiden Frauen im Alter von 21 und 40 Jahren im Bereich des Humboldtplatzes eingestochen. Der Angreifer entkam danach unerkannt.

Der Verdächtige auf einem Fahndungsbild – APA/LPD WIEN

Die Attacken wurden mit einem scharfkantigen Gegenstand und ohne ersichtlichen Grund durchgeführt. Die Opfer kannten weder einander noch den Täter.

Zwei Frauen verletzt

Eine der beiden Frauen, eine 21-jährige schwangere Syrerin, wurde vom Täter im Brustbereich verletzt. Sie wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Auch ihrem ungeborenen Kind geht es laut Angaben des Krankenanstaltenverbunds gut.

Der anderen Frau, einer 40-jährigen Serbin, versetzte der Täter einen Stich in den Genickbereich, sie konnte in ein nahegelegenes Restaurant flüchten. Die Frau wurde am Genick genäht, befindet sich aber auch auf dem Weg der Besserung.

(APA)