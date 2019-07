Vierfachmord im Irak: Wiener Gericht prüft

Wien. Ein außergewöhnlicher Mordprozess fand am Mittwoch in Wien statt. Ein 23-jähriger Iraker soll 2013 seine Großmutter, seine Tante und zwei Cousinen, fünf und zwölf Jahre alt, in ihrem Haus nahe Mossul erstochen haben. Der Mann bekannte sich nicht schuldig.

Die vier Opfer wurden im Haus der Großmutter getötet, als der damals 17-Jährige sie besuchte. Der Angeklagte gab nun an, er könne sich nur daran erinnern, dass er am Küchentisch gesessen und seine Großmutter zum Beten in einen Nebenraum gegangen sei. Dann müsse ihm jemand einen Schlag versetzt haben. Seine Erinnerung habe erst im Spital in Mossul wieder eingesetzt. Polizisten hätten ihn schwer gefoltert. Und ein Geständnis erzwungen.

Freigekommen sei er, als der IS Mossul einnahm. Er sei dann mit seinen Eltern in die Türkei geflüchtet, dann alleine weiter nach Österreich. Von den Anschuldigungen erfuhren Österreichs Behörden während des Asylverfahrens. Ein Urteil stand aus. (APA)

