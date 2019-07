Zeit-Limit für Airbnb?

In der Auseinandersetzung um private Vermietungsplattformen wie Airbnb kommt nun von Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner ein interessanter Vorschlag: Er plädiert bei Zimmer- oder Wohnungsvermietungen über Plattformen wie Airbnb und Co für die Einführung zeitlicher Jahreslimits. „Ich bin ein Fan davon, die Vermietungsdauer zu beschränken. 90 Tage im Jahr hielte ich für sinnvoll, das ist in vielen europäischen Städten üblich“, sagt Kettner.

In Wien gibt es derzeit keine diesbezüglichen Obergrenzen. „Wir sind mit der Stadt in Gesprächen“, versichert Kettner. Mit einem 90-Tage-Limit würden Wohnungen nicht auf lange Zeit hin dem Wohnungsmarkt entzogen, betonte er. Wobei der Chef-Touristiker die in letzter Zeit gesetzten Maßnahmen des Rathauses durchaus gutheißt: „Die Änderung der Bauordnung (mit dem Verbot gewerblicher Vermietungen via Plattformen, Anm.) war hier ein richtiger Schritt, aber es ist eine Frage des Vollzugs bzw. der Überprüfungsmöglichkeit.“

Zuletzt ging man bei Wien-Tourismus davon aus, dass die steigende Nachfrage von Vermietungsplattformen vor allem auf Kosten von klassischen Beherbergungsbetrieben im niedrigen Preissegment gehe. Diese Vermutung dürfte sich aber so nicht erhärtet haben. Denn laut Halbjahresbilanz 2019 sind die Nächtigungen in der Ein- und Zwei-Stern-Kategorie überdurchschnittlich gestiegen - konkret um 12,3 Prozent. Der durchschnittliche Zuwachs über alle Kategorien lag bei 6,8 Prozent.

Nicht inkludiert sind Jugendherbergen, Campingplätze und Ferienwohnungen.

In diesen Sektor fallen zum Großteil auch die auf Plattformen inserierten Angebote. Sie verzeichneten im ersten Halbjahr eine markante Steigerung von 52,1 Prozent. Wobei Kettner die Dimension zurechtrückt, wenn er betont, dass sie mit 724.000 Nächtigungen trotz allem nur gut zehn Prozent aller Übernachtungen ausmachen. Den großen Zuwachs führt der Tourismus-Chef außerdem auf die Aktivitäten der Stadt zurück - etwa Kampagnen, in denen private Plattformvermieter auf die Registrierungspflicht im Zusammenhang mit der Ortstaxe hingewiesen werden. Dadurch gebe es inzwischen mehr Anmeldungen, die jetzt auch in der Statistik aufscheinen.

Wien boomt als Touristenziel, wie die Zahlen zum ersten Halbjahr zeigen. Womit Kettner zufolge auch das Thema Ladenöffnungszeiten wieder diskutiert werden sollten. Er schlägt etwa vor, dass Geschäfte zehn Sonntage im Jahr offen halten dürfen.

18 Millionen Gäste-Marke in Griffweite

Die Nächtigungen sind von Jänner bis Juni um 9,9 Prozent auf 7,94 Millionen gestiegen. 26 der 30 wichtigsten Herkunftsmärkte lieferten einen Zuwachs. Das Ziel des Wien-Tourismus, bis 2020 auf 18 Millionen Nächtigungen im Jahr zu kommen, sei in Griffweite, betonte Kettner. Er führt die positive Entwicklung nicht zuletzt auf die gestiegenen Flugkapazitäten nach Wien zurück. Im Sommerflugplan habe sich die Flugfrequenz gegenüber 2018 um elf Prozent erhöht. Dazu drücke der Konkurrenzkampf der Billigfluglinien die Ticketpreise.

Ein Overtourism-Problem, über das etwa Städte wie Barcelona oder Venedig klagen, kann Kettner in der Bundeshauptstadt weiterhin nicht erkennen. „Das Problem sind nicht die Köpfe, sondern der Abzock- und Ramschtourismus, die schnelle Geschäftemacherei. Das sind etwa die neuen E-Oldtimer, Souvenirstände oder die Mozartverkäufer. Bei letzteren sind wir der Stadt sehr dankbar, dass nun Maßnahmen ergriffen werden“, betont Kettner.

Kettner will 2020 die Umsatzmarke von einer Mrd. Euro knacken. Hier stehen die Vorzeichen ebenfalls nicht schlecht. Denn bis inklusive Mai - für Juni gibt es noch keine Zahlen - kletterten die Hotellerieeinnahmen auf knapp 360 Mio. Euro. Das entspricht einem satten Plus von 23,5 Prozent. Damit zeige sich, dass nach den Steigerungen im Vorjahr die Durchsetzung besserer Preise „keine Eintagsfliege“ sei.



Im Herbst will der Wien-Tourismus seine neue Strategie bis 2025 vorstellen.

