Überall nur Stau? Auf reise-starkes Wochenende folgen Sperren auf Südosttangente

Eines der stärksten Stauwochenenden der Saison auf Österreichs Straßen steht bevor, prognostizieren Verkehrsexperten des ÖAMTC. Denn mit Bayern und Baden-Württemberg starten als letzte deutsche Bundesländer in die Ferien. Während dies vor allem den Westen Österreichs betreffen wird, bleiben auch Wiens Autofahrer wohl nicht von Staus verschont. Denn ab Montag beginnt die Generalsanierung des Knoten Kaisermühlen auf der Südosttangente.

Am Wochenende sehr intensiv soll der Verkehr unter anderem auf der Westautobahn (A1) bei der Grenzstelle Walserberg und im Großraum Salzburg werden. Auf der Pyhrnautobahn (A9) ist beim Knoten St. Michael, vor der Mautstelle Bosruck, vor dem Gleinalmtunnel und bei der Grenzstelle Spielfeld mit Verzögerungen zu rechnen. Von Salzburg bis nach Villach prognostizieren die ÖAMTC-Experten auf der Tauernautobahn (A10) erhöhte Staugefahr, während es auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel stauen könnte. Auf der Inntalautobahn (A12) sind die Strecke zwischen Schwaz und Innsbruck sowie die Grenzstelle Kufstein potenzielle Staupunkte.

Mehrere Baustellen - unter anderem im Bereich Grimmenstein - Aspang oder Hartberg - Waltersdorf - könnten auch auf der Südautobahn (A2) zu zähem Verkehr führen. Auf der Ostautobahn (A4) ist mit Verzögerungen im Baustellenbereich Fischamend - Bruck-West zu rechnen. Auf der Brennerautobahn (A13) könnte eine Baustelle bei der Europabrücke sowie die Mautstelle Schönberg für längere Fahrzeiten sorgen.

Im Ausland staute es am vergangenen Wochenende an der slowenische-kroatischen Grenze sowie in Südtirol bei der Mautstelle Sterzing. Am kommenden Wochenende dürfte es laut der Verkehrsprognose des ÖAMTC ähnlich werden. Auch werde der Rückreiseverkehr mit jeder Woche nun stärker.

Wien: Sperren auf Südosttangente

Auch Wiener Autofahrer brauchen demnächst gute Nerven, zumindest auf der Südosttangente (A23) im Norden Wiens: Am Montag starten die ersten Vorbereitungen für die Generalsanierung des Knoten Kaisermühlen, kündigte der Autobahnbetreiber Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung an. Dazu sind Sperren von Auf- und Abfahrten sowie von Fahrspuren notwendig. Insgesamt dauert die Generalsanierung des Knoten Kaisermühlen bis 2021. Dabei wird der Bereich auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Es sollen alle Auf- und Abfahrten, die Hauptfahrbahnen sowie der Lärmschutz, die Beleuchtung und die Beschilderung saniert werden. Budgetiert sind dafür rund 30 Millionen Euro.

Konkret betroffen ist zunächst die Auffahrt von der Tangente auf die Donauuferautobahn (A22), für den Verkehr vom Norden kommend. In der Nacht auf Dienstag ist die Verbindung von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt, um die Baustelle einzurichten. Danach ist die Auffahrt zwar wieder offen, die Fahrspur aber verschwenkt und etwas schmäler, hieß es in der Mitteilung. Anfang September werde die Baustelle umgestellt, nähere Informationen dazu sollen zeitgerecht erfolgen.

Diese ersten Arbeiten sollen bis Anfang November dauern. Dabei werden der Fahrbahnbelag und die Tragwerke sowie die Seitenbereiche der Rampe saniert. Weiters muss die Auffahrt verbreitert werden, damit sie ausreichend Platz für die kommenden Verkehrsführungen bietet.

Die Asfinag kündigte heute noch eine weitere Sperre an: Im Zeitraum vom 5. bis 11. August wird in zwei bis drei Nächten die Tangenten-Ausfahrt Richtung Ölhafen nicht befahrbar sein. Dies gilt dann ebenfalls wieder für den Zeitraum zwischen 22.00 und 5.00 Uhr. Grund dafür seien Arbeiten an der Beleuchtung. Die Umleitung führt dann über den Knoten Kaisermühlen.

(APA)