Sprühnebelduschen heißen jetzt „Sommerspritzer“

Wien. Ein Sommerspritzer zur Abkühlung schadet nie: Die Stadt meint damit aber weniger die leichte Variante des Wein-Wasser-Gemischs, sondern die neuen Sprühnebelduschen im öffentlichen Raum.

Bei einem Online-Voting, an dem sich rund 4300 Menschen beteiligt haben, ist dieser Namensvorschlag nämlich als Sieger für die wassersprühenden Installationen hervorgegangen, die an heißen Tagen für ein kühleres Klima sorgen sollen. Andere Vorschläge für den Sprühnebel waren etwa „Wienbrise“ oder „Regenbogenmaschine“ gewesen.

Beim „Sommerspritzer“ handelt es sich um eine drei Meter hohe Edelstahlkonstruktion, die an Hydranten angebracht wird. 34 Düsen zerstäuben das Wasser. Der Prototyp steht am Praterstern, auch am Copa Beach und auf der Donauinsel rund 100 Meter nördlich der Brigittenauerbrücke kann man die Wirkung testen. In Kürze gibt es das auch im Resselpark, vor der Votivkirche, am Präuscherplatz und in der Arbeiterstrandbadstraße.

Abkühlung ab 30 Grad

Neben den Sommerspritzern auf Hydranten haben die Stadtgärtner an rund 50 Plätzen jeweils neun Meter lange Nebelduschen aufgebaut. Wiener Wasser hat auf etlichen stark frequentierten Plätzen wie dem Praterstern und dem Schwarzenbergplatz rund 80 Meter Sprühschläuche verlegt.

Sie sollen an Tagen mit über 30 Grad Höchsttemperatur die Umgebung abkühlen. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2019)