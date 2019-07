Baby in Wien wohl unbemerkt aus Fenster gestürzt und gestorben

Der zehn Monate alte Bub, der am Donnerstag aus einem Fenster im vierten Stock einer Wohnung in der Hagengasse in Wien-Fünfhaus gestürzt und gestorben ist, dürfte nach ersten Ermittlungen der Polizei unbemerkt auf das Fensterbrett geklettert sein. Das Fenster stand wegen der Hitze offen, die Eltern schliefen im selben Raum.

Der Bub ist den Ermittlungen zufolge über die Lehne der Couch auf das Fensterbrett geklettert und von dort durch ein Fliegengitter, das der Belastung nicht standgehalten hat, abgestürzt. Das Gitter war laut Polizeisprecher Harald Sörös aber auch kein Absturzschutz. Das Baby dürfte laut amtsärztlicher Einschätzung sofort tot gewesen sein. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeregt.

Die Eltern werden weiterhin psychologisch betreut und konnten noch nicht einvernommen werden. Die Polizei ermittelt aber - wie es in solchen Fällen üblich ist - auch wegen Fahrlässigkeit. "Auch aus Rücksichtnahme auf das familiäre Schicksal wird die LPD Wien zum vorliegenden Fall keine weiteren Details bekanntgeben", hieß es am Freitag seitens der Polizei.

Sturz aus Fenster selten aber gefährlich

In Österreich sterben laut dem Verein "Große schützen Kleine" jedes Jahr zwei bis drei Kinder nach Stürzen aus geöffneten oder nicht gesicherten Fenstern. Solche Unfälle kommen zwar verhältnismäßig selten vor, gehen aber dafür umso öfter mit schweren oder gar tödlichen Verletzungen einher.

Das "typische Kind", das aus dem Fenster stürzt, ist laut langjähriger Betrachtung von "Große schützen Kleine" unter fünf Jahre alt (75 Prozent) und männlich (65 Prozent). Rund jeder sechste Fenstersturz endet tödlich. Entscheidend sind hauptsächlich die Fallhöhe und die Beschaffenheit der Aufprallstelle.

Der Fenstersturz kommt vor allem bei Mehrparteienhäusern vor. Ab dem vierten Stock ziehen sich 80 Prozent der Kinder tödliche Verletzungen zu. Besonders häufig sind die Unfälle in den warmen Monaten von Mai bis September.

(APA)