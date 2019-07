Lichterfest wegen Schlechtwetter verschoben

Wien. Am Samstag hätte eigentlich die gesamte Alte Donau beim Lichterfest funkeln sollen. Damit muss sie sich noch etwas Zeit lassen. Einen Tag davor haben die Veranstalter verkündet, dass das Spektakel wegen Schlechtwetterprognosen verschoben wird. Es findet nun am 3. August statt. Sollte es auch an dem Tag Regen und Gewitter geben, wird das Fest abgesagt.

Am Programm wird sich aber auch kommende Woche nichts ändern: Ab 15 Uhr verwandelt sich am Samstag der Bereich um die Kagraner Brücke zum Festivalgelände. Die Brücke wird komplett gesperrt. Neben mit bunten Lampions geschmückten Bäumen bieten Foodtrucks Mahlzeiten an. Radio-Wien-DJ Simon wird das Fest musikalisch untermalen. Ab 21.45 Uhr soll ein riesiges Feuerwerk den Abend abrunden.

Das Lichterspektakel ließe sich dabei wunderbar vom Boot aus beobachten. Die Chancen, kurzfristig noch eines ausleihen zu können, sind aber gering: Die meisten Boote sind für diesen Abend schon Monate im Voraus reserviert. Mögliche Alternative, auch dank der Temperaturen: ein Stand-up-Paddel-Brett.

