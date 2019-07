Herrengasse: Rooftop-Bar muss wegen Lärm schließen

Eine Rooftop-Bar auf dem Hochhaus Herrengasse in der Wiener Innenstadt muss nach Lärm-Beschwerden schließen. Die Stadt hat Medienberichten zufolge eine „sofortige Schließung" angeordnet. Mitte Juni ist dort die Pop-up-Bar „Freiluft“ vorübergehend eingezogen. Seither soll es zu regelmäßigen Beschwerden von Nachbarn vor allem wegen Lärm gekommen sein.

In manchen Berichten wird von 72 Dezibel geschrieben, die in der Wohnung darunter gemessen wurden. Damit sei ein erlaubter Schwellenwert in Wohnräumen deutlich überschritten.

Immer wieder sei deshalb auch die Polizei in dem Lokal auf dem Hochhaus Herrengasse gewesen. Die laute Musik sei allerdings nicht leiser geworden. Das Bezirksamt hat daher die „sofortige Schließung“ der Bar angeordnet. Eigentlich hätte die temporäre Bewirtung noch bis Ende August weiter laufen sollen.

(Red.)