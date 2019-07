Döblinger Bezirksvorsteher will wienweites Parkpickerl

Seit 1. Juli gilt das Parkpickerl nun auch im 19. Wiener Gemeindebezirk. Und es wirkt. Die Parkplatzsituation sei deutlich einfacher geworden und auch der Verkehr im Bezirk sei zurück gegangen, sagt der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) der Tageszeitung „heute“.

Nun spricht sich Resch auch für ein wienweite Lösung aus. "Bei einem Parkpickerl in einem Bezirk leiden auch die umliegenden Bezirke. Ich unterstütze daher die Idee vom Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy nach einer Lösung für ganz Wien", so Resch. Der SP-Bezirkschef Nevrivy hatte zuvor ein stadtweites und kostenloses Parkpickerl für alle Wiener gefordert. Er hält es für machbar, dass Wiener „fünf oder zehn Euro mehr“ zahlen und dafür in der ganzen Stadt parken können.

Wie sehr das Parkpickerl die Parksituation für Anrainer wirklich verbessere, werde man aber erst nach der Urlaubszeit im September sehen. Noch sei es zu früh, um zu sagen, wieviele freie Parkplätze dem Parkpickerl und wieviele der Urlaubszeit geschuldet seien.

Bereits über 17.500 aller rund 28.000 Zulassungsbesitzer in Döbling haben um ein Parkpickerl angesucht, 17.340 wurden bereits ausgestellt.

(APA)