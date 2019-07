Grillverbot in Wien aufgehoben

Das infolge der Trockenheit verhängte Grillverbot in Wien ist am Dienstag aufgehoben werden. Damit ist Grillen auf den dafür vorgesehenen Plätzen wieder erlaubt, teilte das Rathaus per Aussendung mit. Während des Verbots, das am 2. Juli in Kraft getreten ist, seien bei Kontrollgängen kaum Probleme bzw. Verstöße festgestellt worden, hieß es.

(APA)