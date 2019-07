Strandbar und Prater: Partys abseits der Insel

Wien. Das Programm rund um das Volleyball-Event der kommenden Tage beschränkt sich nicht auf die Arena auf der Donauinsel. Wenn es sich dort ausgespielt hat, versprechen die Veranstalter „endlose Beachvolleyball-Sommernächte“ mit Cocktails, Wein und Parties.

Zum Beispiel in der Strandbar Hermann. Dort findet heute, Mittwoch, die Ö3 Silent Disco statt: Mit Musik von zwei DJs, der eine spielt House, Charts und Hip-Hop, der andere Rock, Classics und Alternative, die man via Kopfhörer hören kann. Am Donnerstag folgt ein After Work Wine Tasting by Wine Affairs & ? la Carte mit Wein von 20 österreichischen Winzern und Live Cooking von Haubenkoch Robert Letz im VIP-Bereich auf der Donauinsel.

Am Freitag und Samstag geht die Party dann, je ab 22 Uhr, im Prater weiter: In den Clubs Pratersauna und VIEiPee finden die offiziellen Partys zum Event mit DJs auf mehreren Floors statt.

Das Finale am Sonntag, die, Zitat der Veranstalter, „geilste Sommernacht Wiens“ mit den „angesagtesten Tunes des Sommers“, findet dann ebenfalls im Club VIEiPee ab 22 Uhr statt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2019)