Polizeiinspektion Gersthof in Wien-Währing schließt

Die Polizeiinspektion (PI) Gersthof in Wien-Währing wird am 12. August geschlossen, die Beamten werden auf die Posten Schulgasse und Martinstraße aufgeteilt, womit die Zahl der Polizisten im Bezirk gleich bleiben wird. Ursprünglich war geplant gewesen, die PI in der Schulgasse aufzulösen und beiden anderen Inspektionen beizubehalten, informierte die Pressestelle der Wiener Polizei.

2014 waren österreichweit 136 Dienststellen zur Fusionierung vorgesehen gewesen. Bis dato wurden 134 davon umgesetzt, wobei der größte Teil der Zusammenlegungen schon 2014 stattfand. In Wien waren 16 Dienststellen, davon drei Diensthundestützpunkte, betroffen.

Im Zuge der Erweiterungsplanung der Polizeiinspektion Gersthofer Straße ergab sich, dass diese nicht umzusetzen war. Zudem wäre wegen des allgemeinen schlechten baulichen Zustandes eine umfassende Sanierung erforderlich gewesen. Im Umkreis konnte auch kein Ersatzobjekt gefunden werden, so die Exekutive. Deshalb wurde der ursprüngliche Plan fallen gelassen.

Die jetzige Lösung biete den Vorteil, dass aufgrund des Raumangebots in der Schulgasse ausreichend Platz für eine Unterbringung der Beamten zur Verfügung steht. Die Adaptierung sei ohne großen Aufwand möglich.

