"Lesbenbonus" und "Privatfahndung" auf Website von Craft-Beer-Händler

Veröffentlichungen auf der Website jenes Wiener Bierlokalbetreibers, der durch die Klage gegen die Grüne Sigrid Maurer bekannt wurde, sorgten am Mittwoch für Aufregung: Auf der Homepage wurden Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen Personen zu sehen sind, die angeblich Diebstahl bzw. Vandalismus begangen hätten. Nun prüft die Datenschutzbehörde. Auch mit einer Rabatt-Aktion für homosexuelle Frauen fällt der Besitzer des Geschäfts auf.

In einer Rubrik namens "Gewinnspiel 100€-Verbrecher gesucht!" wurden Fotos, die offenbar von einer Überwachungskamera gemacht wurden, veröffentlicht. Zu sehen ist ein Paar, das am Biergeschäft vorbeigeht. Beide Personen sind nicht anonymisiert. Der Mann scheint dabei in Richtung der Auslage zu spucken, ihm wird "Vandalismus-Sachbeschädigung" unterstellt. In weiteren Aufnahmen ist ein Mann im Geschäft zu sehen, ebenfalls nicht anonymisiert, der Waren gestohlen haben soll. Darüber ist zu lesen: "Hallo Dieb! Du wurdest beim Diebstahl gefilmt!“ Der Fall soll laut Angabe samt "Beweisvideo" bereits bei der Polizei liegen.

Die Fotos sind offenbar Stills von einer Überwachungskamera. – Screenshot

Im Fall der veröffentlichten Fotos sagt Matthias Schmidl, stellvertretender Leiter der Datenschutzbehörde (DSB), man wolle es intern prüfen. Das "Suchen und Fahnden" sehe Schmidl jedoch im Allgemeinen als Behördensache. Ein Verfahren werde dann angestrengt, "wenn wir der Ansicht sind, dass eine Datenschutzverletzung vorliegt", meint Schmidl.

Anwalt: Veröffentlichung verletzt Persönlichkeitsrechte

Nach Ansicht von Experten könnten mehrere Rechtsverletzungen vorliegen. Zunächst stelle sich die Frage, ob die Videokamera überhaupt legal angebracht sei, sagte Anwalt Michael Pilz am Mittwoch. Nach seiner Einschätzung handle es sich angesichts der auf der Website veröffentlichten Bilder nämlich um eine "private Überwachung öffentlicher Flächen".

Das Erheben bzw. die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Einwilligung sei laut Experten unzulässig. Weiters müsse geprüft werden, ob es eine Verletzung von Informationspflichten gebe, etwa ein Schild, auf dem explizit über die Videoüberwachung informiert wird.

Die Bildveröffentlichung selbst sei eine "unverrückbare" Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten, meinte Pilz. "Eine Rechtsfolge könnten nur die abgebildeten Personen ziehen." Sie hätten Anspruch auf eine Geldbuße, so Pilz, der eine "klare Verletzung des Rechts der betroffenen Personen" ortet und betont: "Die Datenschutzbehörde muss hier tätig werden.“ Auch eine Verleumdung kann vorliegen, wenn die Abgebildeten mit einer Täterschaft verbunden werden.

Rabatt für Lesben

Auch eine Rabattaktion sorgte für Aufregung auf der Seite des Geschäfts, die mittlerweile jedoch bereits von der Website entfernt worden ist. Dort wurde ein „Lesbenbonus“ für ein Outing ausgeschrieben. Der Text lautete wie folgt:

"Seien Sie einmal Ehrlich in Ihrem Leben! Sind Sie eine bekennede (sic) Lesbe erhalten Sie bei uns 10% Rabatt! Einfach den Verkäufer sagen was (oder wer) Sie sind und schon erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren Einkauf! Ehrlichkeit zahlt sich aus!"

Gegenüber der "Wiener Zeitung" gab der Betreiber des Geschäfts an, vom der Rabattaktion auf der Website nichts gewusst zu haben. Die Seite werden vom Vorbesitzer betreut, war die Erklärung. Der Vorbesitzer würde neue Inhalte normalerweise nur online stellen, wenn er ihm diese auf einem Zettel vorschreiben. Die Aktion war allerdings bereits seit Juni auf dem Webauftritt zu finden.

Der Biergeschäftes hatte Maurer geklagt, nachdem sie dem Mann Ende Mai 2018 über Soziale Medien öffentlich vorgeworfen hatte, sie sei von ihm in einer privaten Facebook-Nachricht obszön beschimpft und belästigt worden. Dieser bestritt die Anschuldigungen Maurers mit der Erklärung, jemand anderer hätte sich an seinem Computer zu schaffen gemacht. Maurer wurde deshalb in erster Instanz wegen übler Nachrede verurteilt. Im März wurde das Urteil aufgehoben und ein neues Verfahren angeordnet, der Prozess wird am 16. September wiederholt.

(APA/twi)