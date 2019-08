Die Toilette als Politikum

Wien. Der Film ist aus, aber der Schreck bzw. die Verwirrung kommt erst nach dem Abspann. Wenn der erste Weg, wie bei vielen, Richtung Toilette führt, man kopflos und ohne auf Piktogramme zu achten den Frauen folgt. Dann steht man plötzlich in einem Raum, ziemlich voll, nebst Männern, die gerade die Urinale benutzen, an ihnen vorbei gehen Frauen zu den Kabinen.



Kurze Verwirrung, die löst sich an der WC-Tür: Ein Piktogramm zeigt einen Mann, ein weiteres das Unisex-Symbol – also einen Zusammenschnitt aus je halbem Mann- und Frau-Piktogramm. Es ist also ein Männer-WC, das aber jeder andere auch nutzen kann. Das Haydn-Kino ist ein Vorreiter eines Trends: der Unisex-Toilette.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft