Leberkas-Willi ist Geschichte

Einer der bekanntesten Leberkäs-Bezugsquellen der Stadt, der „Leberkas-Willi“, schließt seine Pforten, berichtet der „Kurier“. Das Geschäft in der Josefstädter Straße im achten Bezirk hat vor Kurzem seinen Betrieb eingestellt. Das sei einem einem Schild, das am Geschäft angebracht ist, zu entnehmen: „Wir bedanken uns herzlich für die Treue und sagen Servus“, steht darauf.

Beliebt war der Willi nicht nur wegen seiner Leberkäse-Spezialitäten (etwa mit Zwiebel, Spinat oder Mozzarella), sondern auch aufgrund seiner Auswahl an bayerischen Bieren. Als Ursache für das Aus gaben die ehemaligen Betreiber mit Firmensitz in Feldkirch auf Anfrage des „Kurier“ "wirtschaftliche Gründe" an, ohne sich weiter äußern zu wollen. Ob der moderne Wiener heutzutage gesunde Snacks dem Fleischprodukt vorzieht?

(red)