Wien, die Stadt der Hunde

Wien. Hunde ziehen immer öfter in die Häuser und Wohnungen der Österreicher ein: Im ganzen Land stieg die Anzahl in den vergangenen fünf Jahren um 14 Prozent, in Wien allein um 7,9 Prozent, wie erst am Donnerstag bekannt wurde.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Welpenhandel in der Kritik plus Nachdem sogar auf der Straße Jungtiere angeboten worden sind, fordert die Wirtschaftskammer Kontrollen und Strafen.

Meistgekauft