Ein vergessener Ort

Ein paar Schienen, der alte Wasserturm, und natürlich der Name Nordbahnviertel – viel ist es nicht, was an den Bahnhof erinnert, der einst diesen Fleck von Wien dominierte. Dabei war der Nordbahnhof bis 1918 der wichtigste und größte Bahnhof der Habsburgermonarchie und verband Wien mit Brünn, Krakau oder Lemberg.



Erstmals eröffnet wurde der Nordbahnhof in der Nähe des Pratersterns im Jahr 1838. Das Areal war damals noch eine Insel der unregulierten Donau. Wegen der ständigen Hochwassergefahr wurde das Areal aufgeschüttet, der Bahnhof lag mehr als 4 Meter über dem Straßenniveau. Er war fortan Ausgangspunkt der ersten Dampfeisenbahn Österreichs, die von der Aktiengesellschaft der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn betrieben wurde. Gründer und Hauptfinanzier der Bahn war Salomon Rothschild.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft