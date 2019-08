Wo die „Gstetten“ zur Stadt wird

Breite, betonierte Gehsteige, gläserne Fassaden, die ein klein wenig an eine New Yorker Straßenflucht erinnern, große moderne Wohnblöcke mit gepflegt begrünten Balkonen – im Nordbahnviertel im zweiten Wiener Gemeindebezirk wirkt alles sauber, akkurat, so gar nicht typisch wienerisch. Und auch ein wenig leblos.



Es sei eine „Schlafstadt“, sagen manche – die Menschen schlafen in den vielen neu gebauten Wohnungen, oder arbeiten in den großen Bürokomplexen. Aber es gibt kaum Lokale, außer Supermärkte keine Geschäfte. Das Leben ist nicht vergleichbar mit jenem auf der anderen Seite der Bahn, im alten Teil der Leopoldstadt, wo Bauernmärkte, hippe Bars und die multikulturelle Herkunft der Bewohner das Straßenleben prägen.



Dass ihr Viertel leblos ist, dagegen wehrt sich Cornelia Spiola. „Es sieht schon ein bisschen clean aus, weil so viel Neubau ist“, gibt die Anrainerin zu. „Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man in einem Dorf lebt“, meint die Anrainerin. „Wir kennen uns gut, viele sind sehr engagiert.“

