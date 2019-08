Die grüne Eroberung der Peripherie

Wien. Es war ein Termin, der in der öffentlichen Wahrnehmung während der sommerlichen Hitzewelle völlig untergegangen ist – obwohl er einen spannenden Hintergrund hat. Birgit Hebein, grüne Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Stadtplanung und Verkehr, ging nach Favoriten – um eine interaktive Ausstellung über Stadtplanung zu propagieren. Dort, auf dem Reumannplatz, der künftig neu gestaltet wird, stellte sich Hebein auch den Fragen der Favoritner.



Dieser Termin zeigt: Bei den Grünen vollzieht sich gerade ein Paradigmenwechsel. Denn Maria Vassilakou wurde kaum außerhalb des Gürtels gesehen: Neugestaltung der Mariahilfer Straße, polarisierende Innenstadt-Radwege wie jener entlang der Wienzeile, die grüne Bemalung von Radwegen wie am Ring, die Neugestaltung der Rotenturmstraße und Pläne für den Schwedenplatz im ersten Bezirk: Mit dem damaligen Bürgermeister, Michael Häupl, fokussierte sich Vassilakou auf die innerstädtischen Bezirke, in denen auch die grüne Kernklientel wohnt. Mit der Folge, dass es in den Außenbezirken, die sich benachteiligt fühlten, einen Aufstand gab.



Nun ist alles anders. „Es ist kein Zufall, dass mich mein erster Termin als Vizebürgermeisterin nach Favoriten geführt hat. Ich möchte die Außenbezirke verstärkt in den Blick nehmen“, erklärt Hebein, die zuletzt medienwirksam städtische Hitzeinseln mit Sprühnebel etc. abkühlen ließ (darunter in Favoriten und Ottakring), der „Presse“.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft