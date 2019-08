Wien gegen den Bund: "Bei Schulen wurde geschlafen“

Die Presse: Sie sind einer der wenigen, der sich über die Klimakrise freuen darf. Wiens Bäder sind voll, das senkt deren Defizit. Haben Sie deshalb ein Bad als Ort für unser Sommer-Interview gewählt?



Jürgen Czernohorszky: Nein! Niemand soll sich über den Klimawandel freuen. Aber natürlich freut es mich, wenn die Wiener Bäder tolle Gästezahlen haben. Aber nur wenn das Wetter im August hält, werden wir das Ergebnis vom Vorjahr übertreffen. Aber es wäre naiv zu glauben, dass viele Besucher dazu führen, dass eine Stadt ein Bad sozial und gewinnbringend führen kann. Wichtig ist, dass der Badespaß für alle Wienerinnen und Wiener leistbar bleibt.



Sorgt die Klimaerwärmung heuer für ein Rekordjahr bei den Wiener Bädern?



Es ist bisher der eine oder andere Zwischenrekord geschafft worden. Abrechnen kann man es erst am Schluss.



Sie profitieren an einer zweiten Front von der Klimaerwärmung: In der Öffentlichkeit hat sie das Thema Migration verdrängt, das immer für einen SPÖ-Richtungsstreit sorgte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft