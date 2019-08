Baubeginn für „Kühle Meile“ bei kühlem Wetter

Wien. Klar, dass Birgit Hebein dabei war. Dabei sein musste. Schließlich ist es ihr Projekt, das die grüne Vizebürgermeisterin auch in anderen Bezirken verwirklicht sehen will. Am Mittwoch war Baubeginn für Wiens erste „Kühle Meile“.

Das Wetter war passend oder eben nicht – hängt von der Sichtweise ab. Denn der Sommer hatte eine kleine Pause eingelegt, es war alles andere als heiß, vergleichsweise kühl an diesem Vormittag, als die neue Zieglergasse präsentiert wurde – nicht zum ersten Mal.

Bäume, beschattete Sitzgelegenheiten, Wassersprühbögen und hell gepflasterte Plätze sollen Hitze entgegenwirken. Hebein: „Wir wollen vorzeigen, was machbar ist im öffentlichen Raum.“ Man setze nicht nur Maßnahmen gegen den Klimawandel, sondern gebe der Bevölkerung öffentlichen Raum wieder zurück. An vier Stellen werden platzartige Flächen mit heller, sonnenlichtreflektierender Pflasterung geschaffen. Vier Kühlbögen werden installiert, die bei Hitze Sprühnebel abgeben.

((red./APA))