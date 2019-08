Zwei E-Scooterfahrer bei Unfällen in Wien verletzt

Zwei E-Scooterfahrer sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen in Wien verletzt worden. Ein Auto touchierte gegen 16.45 Uhr in der Hirschstettner Straße in Wien-Donaustadt einen 54-Jährigen in einer Kurve, wodurch dieser von seinem Gefährt stürzte und sich Kopfverletzungen, Prellungen und Abschürfungen zuzog, berichtete die Berufsrettung Wien am Montag.

Zu einem weiteren Unfall kam es um 12.30 Uhr in der Schönbrunner Schloßstraße in Wien-Meidling. Dabei wich eine 55-jährige E-Scooterfahrerin einem ihr zu nahe gekommenen Bus aus. Sie stürzte in der Folge und erlitt leichte Kopferverletzungen sowie Prellungen. Beide Verunfallten wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

(APA)