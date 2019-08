Todesfall: Frau von Polizeiwagen im Einsatz überfahren

Ein Polizeiwagen hat am späten Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten bei einer Einsatzfahrt eine Frau überfahren. Die Frau starb. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Unfall, an dem auch ein schwarzer Jaguar beteiligt war, trug sich am Verteilerkreis zu. Die Berufsrettung versuchte noch, die 35-Jährige wiederzubeleben.

„Die Beamten befanden sich auf der Zufahrt zu einem Einsatz und fuhren mit Blaulicht die Favoritenstraße stadteinwärts. Als sie den Verteilerkreis überqueren wollten, kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug“, hieß es in einer Aussendung der Wiener Polizei. „In weiterer Folge wurden beide Fahrzeuge zur Seite geschleudert und es kam zu einer Kollision mit einer Fußgängerin.“ Die Frau sei demnach dabei so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort den Verletzungen erlegen sei.

Die beiden am Unfall beteiligten Beamten seien „mit Verletzungen unbestimmten Grades“ in ein Spital gebracht worden, hieß es weiter.

