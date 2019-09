Baustelle an der Wienzeile: Ein Nadelöhr, aber (noch) kein Kollaps

Erster Schultag, Dauerregen, Herbsttemperaturen, Grau in Grau – und dann auch noch die Aussicht auf Stau. Es gibt ohnehin schon erfreulichere Tage in Wien als diesen, den heutigen 2. September. Und dann startet an diesem ersten Tag nach den großen Ferien auch noch jene Baustelle, die monatelang kritisiert wurde (nachdem über das Bauvorhaben an sich schon Jahrelang gestritten worden war) – und die Anlass bot, vor einem Verkehrsinfarkt zu warnen.



Seit Sonntagabend 22 Uhr ist nun eine Fahrspur der Linken Wienzeile stadtauswärts zwischen Getreidemarkt und Köstlergasse gesperrt, damit fehlt einer zentralen Verkehrsachse einer von zwei Fahrstreifen. Der große Kollaps ist am ersten Morgen, zur Stoßzeit, dennoch ausgeblieben, wie ein erster Lokalaugenschein zeigt.



Morgen ohne wesentliche Verzögerung



Am Getreidemarkt, vor der Kreuzung der Ecke, stehen kurz vor acht die Autos an der Ampel, zeitweise auch an den Ampeln fast bis hinauf zum Museumsplatz. Aber weiter als diese paar hundert Meter reicht der stockende Verkehr nie, und auch der löst sich in den Grünphasen rasch auf. Auch in umliegenden Straßen, den potenziellen Ausweichrouten, kommt es an diesem Morgen zu unwesentlich mehr Verkehr, als an diesen stark befahrenen Straßen um Getreidemarkt, Wienzeile und Karlsplatz, an einem gewöhnlichen Montag auch gelegentlich stockend unterwegs ist.

