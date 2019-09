Vorerst nur Teilabriss der Wiener Nordbahnhalle

Ganz still und heimlich, ohne viel Aufhebens, hat die Stadt Wien ein Schild im Nordbahnviertel in Wien-Leopoldstadt aufgestellt, auf dem sie das verkündet, wofür sich eine Bürgerinitiative seit Wochen einsetzt: „Der hintere Teil der Nordbahnhalle bleibt vorerst erhalten“, ist darauf zu lesen. Damit hat die Stadt einer Forderung der „IG Nordbahnhalle“ nachgegeben, nur einen kleinen Teil der Halle abzureißen. Dies ist notwendig, um Platz für die neue Umkehrschleife der Straßenbahnlinie O Platz zu schaffen. Der Rest der alten Lagerhalle, die zuletzt als kultureller Treffpunkt in dem neuen Grätzel fungierte, bleibt vorerst stehen.



„Das Schild steht bereits seit ein paar Tagen", man wollte keine große Sache daraus machen, bestätigt Georg Kehrer, Sprecher von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein im Gespräch mit der „Presse“. Ganz verwunderlich ist die Zurückhaltung der Stadt Wien nicht, befindet sie sich in der Causa doch im Spannungsfeld zwischen zwei recht aktiven Bürgerinitiativen wieder.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft