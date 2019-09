Ärztemangel: Aufstand in Wien

Wien. Der Ärztemangel, der für lange Wartezeiten auf wichtige medizinische Behandlungen sorgt, lässt die Wogen hochgehen. Nicht nur auf Bundesebene ist er zum Wahlkampfthema geworden, gerade in Wien läuft ein harter Schlagabtausch zwischen Ärztekammer und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) beziehungsweise dessen Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV). Die Kammer warnt vor einem Ärztemangel (nicht nur) im KH-Nord, das inzwischen offiziell „Klinik Floridsdorf“ heißt und in wenigen Wochen in Vollbetrieb gehen soll. Die KAV-Führung stellt diesen Personalmangel vehement in Abrede.



Nun bekommt diese Diskussion eine brisante Facette: Die KAV-Führung hatte in einem offenen Brief empört jeglichen Personalmangel zurückgewiesen. Dieser offene Brief wurde auch im Intranet des KAV veröffentlicht – als Signal nach innen, dass es keinen Personalmangel gibt, wie die Ärztekammer behauptet. Der Schuss ging nach hinten los.

