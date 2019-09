Die Sehnsucht nach dem Meer

Mitte September, wenn an den adriatischen Stränden eigentlich Ruhe einkehrt, herrscht rund um die Marina Kaštela zwischen Zadar und Split noch einmal Hochbetrieb. Ab heute treffen einander weit mehr als 1000 Teilnehmer der Mirno More Friedensflotte. Ein Event, das in seiner 25-jährigen Geschichte weit über Dalmatien hinaus Wellen geschlagen hat.



Die internationalen Juniorsegler kommen aus Kinderheimen, Sozialwohngemeinschaften, Therapieeinrichtungen und diversen Schulen. Auch Lydia (16), Tobi (15) und Chucky (14)*, die in Wien in einer betreuten Wohngemeinschaft leben, sind neben mehr als 150 Wiener Jungseglern an die Küste gereist. Auf dem Programm steht eine Woche Seefahreralltag. Workshops, Spiele, Ausflüge und ein riesiges Friedensfest bilden das Rahmenprogramm.

