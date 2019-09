Wiener Beamter verkaufte Aufenthaltstitel

Wien. Der Staatsanwalt wunderte sich. „Die Vorfälle wurden relativ lange nicht bemerkt“, sagte er beim Prozess am Mittwoch. Sechs Jahre lang konnte der Beamte S. (28) in Wien Aufenthaltstitel an Antragsteller übergeben, obwohl die Voraussetzungen gar nicht vorlagen. Zudem kassierte er Gebühren und steckte diese selbst ein. Nun wurde S. verurteilt.

„Ich bekenne mich vollkommen schuldig.“ So reumütig zeigte sich der Beschuldigte vor Richterin Daniela Zwangsleitner. Die Straftaten, Amtsmissbrauch und schwerer Betrug, hatte er als Beamter des Amts der Wiener Landesregierung begangen: Konkret war S. bei der für Einwanderung zuständigen Magistratsabteilung (MA) 35 tätig. Den Schaden, der dem Amt entstanden ist, bezifferte ein Vertreter der MA 35 mit 3290 Euro.

Auf Befragen, was er denn mit dem einkassierten Geld gemacht habe, sagte S., er sei spielsüchtig gewesen: „Roulette und Sportwetten.“

Es gab zwei Vorgangsweisen: In 53 Fällen vergab der Mann, dessen Dienstverhältnis aufgelöst wurde, Aufenthaltstitel ohne Bewilligung des zuständigen Referenten. Oft fehlte der Nachweis von Deutschkenntnissen. So bekamen von 2011 bis 2016 – laut Anklage – 51 Personen die Erlaubnis, in Österreich bleiben zu dürfen. Es handelte sich um Personen, die etwa aus der Türkei oder aus den Balkanstaaten stammen. S. gab an, in etlichen Fällen auch „aus Mitleid“ gehandelt zu haben.

Ein mildes Urteil

Und dann gab es eben die Fälle, in denen der Mann Gelder in die eigene Tasche fließen ließ. 19 Mal wurde somit durch den „langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter der MA 35“ (Zitat Anklage) das Land Wien geschädigt. Der Anwalt von S., Nikolaus Rast, legte ein Attest vor, wonach sein Klient mittlerweile von der Spielsucht geheilt sei. Zudem habe der Exbeamte einen neuen Job – und werde bald heiraten. Daraufhin zeigte die Richterin Milde: 20 Monate Haft – auf Bewährung. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2019)