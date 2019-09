Causa Chorherr: Ludwig will Transparenz

In der Causa um umstrittene Flächenwidmungen und Spenden an den gemeinnützigen Verein des ehemaligen grünen Planungssprechers Christoph Chorherr hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Freitag erstmals eine Stellungnahme abgegeben: „Selbstverständlich kooperieren die betroffenen Stellen des Magistrats in vollem Umfang mit den ermittelnden Behörden. Und zwar seit Beginn der Ermittlungen im Jahr 2017.“

Gleichzeitig griff Ludwig die Opposition an, die ihn in dieser Causa kritisiert hatte: „Dass ich prinzipiell für volle Transparenz in jeglicher Hinsicht bin, sollte nicht überraschen. Denn dort, wo die Opposition lediglich öffentlichkeitswirksam fordert und ankündigt, setze ich die notwendigen Schritte, um für Transparenz zu sorgen.“

