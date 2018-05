Maas bei Pompeo: Schwieriger Antrittsbesuch in Washington

Es wird eine schwierige Mission für den deutschen Außenminister Heiko Maas, wenn er heute in Washington auf seinen Amtskollegen Mike Pompeo trifft. Der Streit über den einseitigen Ausstieg Washingtons aus dem Atomabkommen hat das transatlantische Verhältnis zuletzt stark abgekühlt. "Wir in Deutschland, aber auch in Europa sind entschlossen, alles dazu beizutragen, dieses Abkommen aufrecht zu erhalten, den Iran auch bei der Stange zu halten", sagte Maas nach ersten Gesprächen mit Kongressabgeordneten in Washington.

"Das liegt in unserem ureigenen Sicherheitsinteresse. Wir wollen keine Verbreitung von Atomwaffen in unserer erweiterten Nachbarschaft", so Maas. Die Europäer zeigen sich bei dem Thema geschlossen: Bei einem EU-Gipfel in Sofia vergangene Woche gab es dazu ein entsprechendes Votum. Pompeo hingegen zeigte sich überzeugt, dass die USA zusammen mit den Europäern ein gemeinsames diplomatisches Herangehen an den Iran finden werden. "Ich bin mir sicher, dass es eine Reihe von übereinstimmenden Werten und Interessen gibt, die uns zur selben Schlussfolgerung führen, dass es notwendig ist, auf die Bedrohung durch den Iran zu reagieren", so Pompeo.

Drohung mit härtesten Sanktionen

Der Außenminister gilt - wie Sicherheitsberater John Bolton - als Hardliner gegenüber dem Iran. Am Montag hatte er in einer Grundsatzrede die neue Iran-Strategie der USA vorgestellt. Die besteht aus einer langen Liste von Forderungen und Drohungen mit härtesten Wirtschaftssanktionen.

Das Europaparlament ist ob der gegensätzlichen Interessenlage von Washington und Brüssel alarmiert und fordert einen EU-USA-Gipfel.

Beide Seiten müssten sich in bilateralen und globalen Fragen so schnell wie möglich auf eine gemeinsame Agenda verständigen, heißt es in einem Resolutionsentwurf aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten.

Zudem sollte darüber nachgedacht werden, einen transatlantischen Rat zu schaffen, um sich in der Außen- und Sicherheitspolitik systematisch abzustimmen. Er könnte von der EU-Außenbeauftragten und dem US-Außenminister geleitet werden.

Die EU brauche die USA für die Sicherheit in Europa, aber auch, um gemeinsame Werte durchzusetzen und Standards festzulegen, kommentierte der zuständige Berichterstatter Elmar Brok (CDU) am Dienstag in Brüssel. Zugleich habe die EU als "größte Handelsmacht der Erde" ebenfalls Gewicht.

Zersetzen des westlichen Lagers stoppen

"Auf Dauer kann es nicht die Alternative sein, dass wir enger mit den autoritären Regimen in Moskau und Peking zusammenarbeiten als mit den Vereinigten Staaten", erklärte Brok. Das Zersetzen des westlichen Lagers müsse gestoppt werden.

Der bisher letzte EU-USA-Gipfel war 2014 mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama organisiert worden. Mit seinem Nachfolger Donald Trump hat es ein solches Spitzentreffen bisher nicht gegeben. Anlässe gäbe es allerdings genug. So gibt es seit Wochen einen erbitterten Streit über von Trump eingeführte Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Hinzu kam jüngst der einseitige Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Dieser Schritt wird von der EU als vollkommen falsch erachtet.

Im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments soll im Juli über die geplante USA-Resolution abgestimmt werden. Im Plenum würde sie dann vermutlich im September Thema sein.